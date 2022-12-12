19,4 млрд гривень податків надійшло до місцевих бюджетів Київщини

У січні - листопаді 2022 року до місцевих бюджетів від платників податків Київщини надійшло 19,4 млрд гривень. Про це повідомила в.о. начальника ГУ ДПС у Київській області Юліана Козаченко. Зокрема, зазначено, що темп приросту до фактичних надходжень 2021 року складає 6%, що у грошовому вираженні дорівнює 1,2 млрд грн додаткових для місцевих скарбниць коштів.
У розрізі основних платежів бізнес та жителі пристоличного регіону забезпечили наступні надходження. Так, зі своїх доходів мешканці регіону спрямували до місцевої казни 13,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, збільшивши показник на 14% або 1,7 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Представники малого та середнього підприємництва сплатили 2,9 млрд грн єдиного податку, що на 5% або 126 млн грн більше, аніж надійшло у січні-листопаді 2021 року.
У контексті сплати майнових податків найбільшу суму бюджетам Київщини забезпечила плата за землю: станом на 1 грудня землевласники та орендарі сплатили 1,1 млрд грн земельного податку.
Власники нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, спрямували до місцевих бюджетів Київської області 544 млн грн. Від здійснення торгівлі товарами підакцизної групи бюджети громад отримали 453,4 млн грн. Майже 7 мільйонів гривень надійшло до скарбниць регіону від сплати транспортного податку.
Податкова служба Київської області висловлює вдячність платникам податків за сумлінність, своєчасність та повноту сплати податків!