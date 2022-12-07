У четвер в Ворзельській амбулаторії прийматимуть лікарі Ізраїльської медичної місії

У четвер, 8 грудня, в Ворзельській амбулаторії будуть приймати лікарі ЗПСМ з телемедичним з'єднанням ізраїльських лікарів.

Буде проводитися УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози. Запис на консультацію за номером 0673981885

Далі з 16.00 до 19.00 консультація лікаря з телемедичним зв'язком з лікарями з Ізраїля.

За підсумками огляду ви зможете отримати рекомендації щодо подальшого дообстеження та лікування.Запис за номеромобов'язковий!