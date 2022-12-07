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  • 7 грудня 2022
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У четвер в Ворзельській амбулаторії прийматимуть лікарі Ізраїльської медичної місії

У четвер, 8 грудня, в Ворзельській амбулаторії будуть приймати лікарі ЗПСМ з телемедичним з'єднанням ізраїльських лікарів.


Ізраїльська медична місія в Україні організовує безкоштовну консультативно-діагностичну допомогу з 14:30 у приміщенні Ворзельської амбулаторії за адресою Ворзель, вул. Європейська 4Д

Буде проводитися УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози. Запис на консультацію за номером 0673981885
Далі з 16.00 до 19.00 консультація лікаря з телемедичним зв'язком з лікарями з Ізраїля.


За підсумками огляду ви зможете отримати рекомендації щодо подальшого дообстеження та лікування.

Запис за номером
+380673981885
обов'язковий!

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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 Ворзель, медицина
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