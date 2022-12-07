У четвер в Ворзельській амбулаторії прийматимуть лікарі Ізраїльської медичної місії

У четвер, 8 грудня, в Ворзельській амбулаторії будуть приймати лікарі ЗПСМ з телемедичним з'єднанням ізраїльських лікарів.
Ізраїльська медична місія в Україні організовує безкоштовну консультативно-діагностичну допомогу з 14:30 у приміщенні Ворзельської амбулаторії за адресою Ворзель, вул. Європейська 4Д
Далі з 16.00 до 19.00 консультація лікаря з телемедичним зв'язком з лікарями з Ізраїля.
За підсумками огляду ви зможете отримати рекомендації щодо подальшого дообстеження та лікування.
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