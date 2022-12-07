Нафтогаз України збільшує перелік послуг у відділеннях Нової пошти

Починаючи з листопада клієнти Нафтогазу можуть отримати акт звірки, рахунок на оплату заборгованості та сформувати довідку про відсутність заборгованості.

Щоб скористатися новими послугами у відділенні Нової пошти потрібно:-​ звернутися до оператора-касира у відділенні Нової пошти;​​- повідомити йому номер ЕІС-коду або особового рахунку у газопостачальній компанії;​- надати документ, що посвідчує вашу особу – паспорт або ID-картку.Нові сервіси доступні у відділеннях Нової пошти у селищах і районних центрах України.Повний перелік можна знайти за посиланням – https://cutt.ly/Z1cRbx9