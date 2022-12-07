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  • 7 грудня 2022
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Нафтогаз України збільшує перелік послуг у відділеннях Нової пошти

Починаючи з листопада клієнти Нафтогазу можуть отримати акт звірки, рахунок на оплату заборгованості та сформувати довідку про відсутність заборгованості.



Щоб скористатися новими послугами у відділенні Нової пошти потрібно:

-​ звернутися до оператора-касира у відділенні Нової пошти;
​​- повідомити йому номер ЕІС-коду або особового рахунку у газопостачальній компанії;
​- надати документ, що посвідчує вашу особу – паспорт або ID-картку.

Нові сервіси доступні у відділеннях Нової пошти у селищах і районних центрах України.
Повний перелік можна знайти за посиланням – https://cutt.ly/Z1cRbx9

Послуги надаються засобами ТОВ «НоваПей Брокер» (код ЄДРПОУ 44320372; входить до небанківської фінансової групи NovaPay) на підставі договору з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» від 18.05.2021 № 160/21
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