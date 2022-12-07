Нафтогаз України збільшує перелік послуг у відділеннях Нової пошти

Починаючи з листопада клієнти Нафтогазу можуть отримати акт звірки, рахунок на оплату заборгованості та сформувати довідку про відсутність заборгованості.
Щоб скористатися новими послугами у відділенні Нової пошти потрібно:
- звернутися до оператора-касира у відділенні Нової пошти;
- повідомити йому номер ЕІС-коду або особового рахунку у газопостачальній компанії;
- надати документ, що посвідчує вашу особу – паспорт або ID-картку.
Нові сервіси доступні у відділеннях Нової пошти у селищах і районних центрах України.
Повний перелік можна знайти за посиланням – https://cutt.ly/Z1cRbx9
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