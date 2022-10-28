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31 жовтня початок опалювального сезону в Ірпені

Олександр Маркушин, Ірпінський міський голова проінформував громаду про початок опалювального сезону.

"З понеділка, 31 жовтня, ми вмикаємо тепло в освітніх і медичних закладах нашої громади. А з вівторка, 1 листопада, стартує опалювальний сезон у житловому секторі."



Крім того, від завтра в громаді починають роботу пункти обігріву:

- Територіальний центр соціального обслуговування, м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 15 – з 9:00 до 17:00;
- КНП «Ірпінська центральна міська лікарня», м. Ірпінь, вул. Садова, 38 – цілодобово;
- Ірпінська міська рада, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а – цілодобово;
- с. Козинці, вул. Шевченка, 91в, сільська рада – з 8:00 до 17:00;
- с. Михайлівка-Рубежівка, амбулаторія сімейної медицини, каб. №1, вул. Шкільна, 11 – з 8:00 до 17:00.

За цими адресами ви зможете щодня, за потреби, зігрітися гарячим чаєм та зарядити свої гаджети, адже там працюватимуть генератори.
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ВІЙНА, Ірпінь, Буча, Маркушин
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