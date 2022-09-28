Небезпечні сосиски і сир в Україні

Інформацію про імовірність появи на території Київської області небезпечного сиру і сосисок, ввезених із Італії, розмістило на своєму сайті Головне управління Держпродспоживслужби
Установа отримала повідомлення про спалах харчового походження, спричинений Listeria monocytogenes (ST155) та виявлений в сирі «Asiago Pressato» і сосисках з м’яса птиці «Wurstel». Обидва продукти експортувалися з Італії (виробники: Latteria sociale di bolzano vicentino; Agricola Tre valli Soc.Coop.A.R.L., Italy) до України (отримувач: ПП «КЛЄР» м. Київ).
Бактерія Listeria monocytogenes – збудник листериозу. Це серйозна харчова інфекція, вона небезпечна для маленьких дітей, вагітних жінок, людей з низьким імунітетом та людей похилого віку.
Шановні оператори ринку!
Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», якщо оператор ринку вважає або має підстави вважати, що харчові продукти, які він ввіз (переслав) на митну територію України, виробив, переробив або обіг яких здійснює, не відповідають вимогам безпечності, він негайно розпочинає процедуру вилучення цих харчових продуктів з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформує про виявлену невідповідність компетентний орган. Якщо такі харчові продукти могли потенційно потрапити до споживача, оператор ринку інформує споживачів про причини їх вилучення та у разі потреби відкликає харчові продукти, якщо застосування інших заходів є недостатнім для досягнення прийнятного рівня захисту здоров’я споживачів.