Небезпечні сосиски і сир в Україні

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Інформуємо операторів ринку, які здійснюють реалізацію та обіг або в процесі виробництва використовують сир та сосиски, що до Головного управління Держпродспоживслужби надійшло інформаційне повідомлення по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 20 вересня 2022 року № 2022.4497-fup 19 стосовно спалаху харчового походження, що спричинений Listeria monocytogenes (ST155) та виявлений в сирі «Asiago Pressato» і сосисках з м’яса птиці «Wurstel», що експортувалися з Італії (виробники: Latteria sociale di bolzano vicentino; Agricola Tre valli Soc.Coop.A.R.L., Italy) до України (отримувач: ПП «КЛЄР» просп. Повітрофлотський, 66, м. Київ, 03151).

Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», якщо оператор ринку вважає або має підстави вважати, що харчові продукти, які він ввіз (переслав) на митну територію України, виробив, переробив або обіг яких здійснює, не відповідають вимогам безпечності, він негайно розпочинає процедуру вилучення цих харчових продуктів з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформує про виявлену невідповідність компетентний орган. Якщо такі харчові продукти могли потенційно потрапити до споживача, оператор ринку інформує споживачів про причини їх вилучення та у разі потреби відкликає харчові продукти, якщо застосування інших заходів є недостатнім для досягнення прийнятного рівня захисту здоров’я споживачів.