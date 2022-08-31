Буча: Проводиться реєстрація громадян, чиє майно постраждало

При собі потрібно мати документи: паспорт, ідентифікаційний код, IBAN рахунок банку, акт обстеження про пошкоджене майно.Обов’язкова умова, що 2 особи з домоволодіння мають бути присутні особисто з вказаним вище переліком документів.Нагадаємо, що даний проєкт, який розпочався у червні місяці, діє в рамках меморандуму укладеного між Бучанською міською радою та «International Medical Corps».Жителі нашої громади, які втратили житло, отримуватимуть протягом трьох місяців фінансову допомогу від Міжнародного медичного корпусу.