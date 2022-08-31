Буча: Проводиться реєстрація громадян, чиє майно постраждало

31 серпня в приміщенні школи № 3 за адресою м. Буча,вул. Вокзальна 46-А з 10.00 год. до 16.00 год. буде проводиться реєстрація громадян, чиє майно постраждало через військову агресію росії з відсотком руйнації 75-100 %.
При собі потрібно мати документи: паспорт, ідентифікаційний код, IBAN рахунок банку, акт обстеження про пошкоджене майно.
Обов’язкова умова, що 2 особи з домоволодіння мають бути присутні особисто з вказаним вище переліком документів.
Нагадаємо, що даний проєкт, який розпочався у червні місяці, діє в рамках меморандуму укладеного між Бучанською міською радою та «International Medical Corps».
Жителі нашої громади, які втратили житло, отримуватимуть протягом трьох місяців фінансову допомогу від Міжнародного медичного корпусу.