Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Буча: Проводиться реєстрація громадян, чиє майно постраждало
  • Учора, 09:39
  • 130
  • 0
+aA | -Aa 

Буча: Проводиться реєстрація громадян, чиє майно постраждало

Центр соціальних служб інформує:
31 серпня в приміщенні школи № 3 за адресою м. Буча,вул. Вокзальна 46-А з 10.00 год. до 16.00 год. буде проводиться реєстрація громадян, чиє майно постраждало через військову агресію росії з відсотком руйнації 75-100 %.

При собі потрібно мати документи: паспорт, ідентифікаційний код, IBAN рахунок банку, акт обстеження про пошкоджене майно.

Обов’язкова умова, що 2 особи з домоволодіння мають бути присутні особисто з вказаним вище переліком документів.
Нагадаємо, що даний проєкт, який розпочався у червні місяці, діє в рамках меморандуму укладеного між Бучанською міською радою та «International Medical Corps».
Жителі нашої громади, які втратили житло, отримуватимуть протягом трьох місяців фінансову допомогу від Міжнародного медичного корпусу.
0 0

ВІЙНА, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Ірпінська ОДПІ запрошує громадян пройти звірку даних

Ірпінська ОДПІ запрошує громадян пройти звірку даних

Публікації
Фінансове управління Бучанської міської ради інформує

Фінансове управління Бучанської міської ради інформує

фінансове управління
Сплатіть податок на нерухоме майно та за землю до 29 серпня 2017 року

Сплатіть податок на нерухоме майно та за землю до 29 серпня 2017 року

Публікації
Новий порядок реєстрації прав на нерухоме майно

Новий порядок реєстрації прав на нерухоме майно

законодавтство
Усіх охочих ірпінців вакцинуватимуть від COVID-19

Усіх охочих ірпінців вакцинуватимуть від COVID-19

Ірпінський вісник
Бучанське міське управління юстиції інформує

Бучанське міське управління юстиції інформує

міська юстиція
В Україні скасували свідоцтво про право власності

В Україні скасували свідоцтво про право власності

законодавтство
Буча: До уваги власників зруйнованих домоволодінь

Буча: До уваги власників зруйнованих домоволодінь

Буча та регіон
Фінансовий відділ інформує

Фінансовий відділ інформує

фінансове управління
Буча: Власники зруйнованих домоволодінь необхідно подати заяву до 1 вересня

Буча: Власники зруйнованих домоволодінь необхідно подати заяву до 1 вересня

Буча та регіон
ОДПІ: Звірка щодо нерухомості громадян

ОДПІ: Звірка щодо нерухомості громадян

Публікації
20 лютого, Бабинці: Відбудеться відкритий чемпіонат із підлідного лову

20 лютого, Бабинці: Відбудеться відкритий чемпіонат із підлідного лову

Буча та регіон
2 серпня, 14 година: Як зафіксувати пошкоджене та зруйноване майно під час війни і отримати за нього компенсацію?

2 серпня, 14 година: Як зафіксувати пошкоджене та зруйноване майно під час війни і отримати за нього компенсацію?

Буча та регіон
Реєстраційна служба Бучанського МУЮ інформує

Реєстраційна служба Бучанського МУЮ інформує

Державна реєстраційна служба
Юстиція: Про реєстрацію права власності

Юстиція: Про реєстрацію права власності

Державна реєстраційна служба
Коментарів: 0
Додати коментар