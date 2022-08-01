4 серпня виїзна консультація дитячих вузьких спеціалістів у Бучі

Виїзна консультація дитячих вузьких спеціалістів у Бучі, четвер 4 серпня.

новини | новини дня| новини України| новости ukr.net | новости сегодня | лента новостей | свежие новости | новости онлайн | новости часа| укрнет новости

Прийом діток з 9:00 до 14:00 за адресою Буча, вул. Вишнева, 1а (гімназія)Запрошуємо усіх маленьких жителів громади, кому потрібна консультація таких спеціалістів ОХМАТДИТ:• дерматолог• невролог• ортопед-хірург• уролог• гастроентеролог• психолог• дитячий гінеколог• офтальмолог• кардіолог• алерголог• ЛОР• педіатр• ендокринолог• ЕКГ, УЗД щитовидної залози за показаннями• Лабораторні дослідження за показаннями