4 серпня виїзна консультація дитячих вузьких спеціалістів у Бучі

Виїзна консультація дитячих вузьких спеціалістів у Бучі, четвер 4 серпня.
Прийом діток з 9:00 до 14:00 за адресою Буча, вул. Вишнева, 1а (гімназія)
Запис до фахівців обов’язковий
Номер для запису:
+380675877381
Запрошуємо усіх маленьких жителів громади, кому потрібна консультація таких спеціалістів ОХМАТДИТ:
• дерматолог
• невролог
• ортопед-хірург
• уролог
• гастроентеролог
• психолог
• дитячий гінеколог
• офтальмолог
• кардіолог
• алерголог
• ЛОР
• педіатр
• ендокринолог
• ЕКГ, УЗД щитовидної залози за показаннями
• Лабораторні дослідження за показаннями