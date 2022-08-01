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4 серпня виїзна консультація дитячих вузьких спеціалістів у Бучі

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує

Виїзна консультація дитячих вузьких спеціалістів у Бучі, четвер 4 серпня.


Прийом діток з 9:00 до 14:00 за адресою Буча, вул. Вишнева, 1а (гімназія)

Запис до фахівців обов’язковий
Номер для запису:
+380675877381

Запрошуємо усіх маленьких жителів громади, кому потрібна консультація таких спеціалістів ОХМАТДИТ:
• дерматолог
• невролог
• ортопед-хірург
• уролог
• гастроентеролог
• психолог
• дитячий гінеколог
• офтальмолог
• кардіолог
• алерголог
• ЛОР
• педіатр
• ендокринолог
• ЕКГ, УЗД щитовидної залози за показаннями
• Лабораторні дослідження за показаннями



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