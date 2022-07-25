"У Бучі почалися системні роботи з розчистки завалів" - міський голова

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Бучанський міський голова інформує:
Шановні мешканці Бучі!
Звертаю вашу увагу, що в громаді почалися системні роботи з розчистки завалів.
Зокрема, розібрано дві секції ЖК «Нова Буча» по вулиці Бориса Гмирі, 11/6 – в будинку, який найбільше постраждав під час бойових дій. Виконавець робіт – ТОВ «Демонтажник».
Також активно тривають розчистки приватного сектора, зокрема, по вулиці Вокзальна. Що важливо, ми переходимо від поточних ремонтів до капітальних робіт.
У наших планах – максимально швидко допомогти кожному, хто постраждав від дій окупантів. Тож більшість робіт з розбору завалів розраховуємо виконати в найближчі тижні.
Висловлюю вдячність комунальним службам міста, власникам даних будинків, Київській обласній військовій адміністрації та владі міста Києва.
Окремо хочу подякувати благодійним фондам GEM та Life Quality Found, які працюють у нашій громаді.
Звертаю вашу увагу, що в громаді почалися системні роботи з розчистки завалів.
Зокрема, розібрано дві секції ЖК «Нова Буча» по вулиці Бориса Гмирі, 11/6 – в будинку, який найбільше постраждав під час бойових дій. Виконавець робіт – ТОВ «Демонтажник».
Також активно тривають розчистки приватного сектора, зокрема, по вулиці Вокзальна. Що важливо, ми переходимо від поточних ремонтів до капітальних робіт.
У наших планах – максимально швидко допомогти кожному, хто постраждав від дій окупантів. Тож більшість робіт з розбору завалів розраховуємо виконати в найближчі тижні.
Висловлюю вдячність комунальним службам міста, власникам даних будинків, Київській обласній військовій адміністрації та владі міста Києва.
Окремо хочу подякувати благодійним фондам GEM та Life Quality Found, які працюють у нашій громаді.