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  • Учора, 09:31
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Діти Бучанської громади вирушили на відпочинок до Угорщини

23 липня 16 юних жителів Бучанської громади вирушили у супроводі дорослих назустріч цікавим пригодам до мальовничого населеного пункту Костельосдомбо.
Кожен день наступного тижня даруватиме їм незабутні враження під час подорожі країною.
Поїздка на озеро Балатон - світову перлину, яке місцеві жителі називають Угорським морем стане особливою історією цього незабутнього відпочинку.
Щасливої дороги! Чекаємо з додому з повними рюкзаками вражень!
Прес-служба Бучанської міської ради 
 ВІЙНА, Буча
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