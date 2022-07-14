Державна служба зайнятості: Всеукраїнська база вакансій

Головне у пошуку роботи – не втратити мотивацію та впевненість в позитивному результаті та не опускати руки ! Фахівці служби зайнятості в найкоротші строки допомагають знайти роботу внутрішньо-переміщеним особам.
Всеукраїнська база вакансій на Telegram каналі «Робота зараз: Державна служба зайнятості»
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