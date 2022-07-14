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  • 14 липня 2022
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Державна служба зайнятості: Всеукраїнська база вакансій

Головне у пошуку роботи – не втратити мотивацію та впевненість в позитивному результаті та не опускати руки ! Фахівці служби зайнятості в найкоротші строки допомагають знайти роботу внутрішньо-переміщеним особам.



Всеукраїнська база вакансій на Telegram каналі «Робота зараз: Державна служба зайнятості»
- worknowdcz
Чат-бот Київського обласного центру зайнятості: @test1874661bot
Телеграм-підтримка: https://t.me/fnLlSCkuIls1ZjVi

Пропонуємо ознайомитися з інформацією щодо актуальних подій та змін у роботі Київської обласної служби зайнятості на наших

Фейсбук-сторінці https://www.facebook.com/kyivobl
Інстаграм-сторінці https://www.instagram.com/kobl_cz
на сайті Київського ОЦЗ https://kir.dcz.gov.ua
Київський Обласний Центр Зайнятості 
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