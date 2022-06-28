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  • Учора, 10:41
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Клуб здоровя та краси "КРИСТАЛ" відновлює роботу в Бучі

Понеділок, середа, п’ятниця:
17:00-18:00 акробатика для діток від 4 років
18:00 -19:00 акробатика для дітей від 7 років
18:00-19:00 бальні танці
18:00-19:00 хореографія для діток різна вікова
19:00-20:00 стретчинг
20:00-21:00 східні танці

ФІТНЕС МІКС :
Понеділок і пятниця : 9:00 - 10:00 фітнес мікс
Вівторок та четвер : 19:00 - 20:00

РАНКОВІ ГРУПИ::
Вівторок і четвер::
10:00 - 11:00 стретчинг
11:00 - 12:00 ЛФК (лікувальна фізкультура для дітей )

Телефон для запитань:
+38097 711-09-09






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