Клуб здоровя та краси "КРИСТАЛ" відновлює роботу в Бучі

17:00-18:00 акробатика для діток від 4 років18:00 -19:00 акробатика для дітей від 7 років18:00-19:00 бальні танці18:00-19:00 хореографія для діток різна вікова19:00-20:00 стретчинг20:00-21:00 східні танціПонеділок і пятниця : 9:00 - 10:00 фітнес міксВівторок та четвер : 19:00 - 20:0010:00 - 11:00 стретчинг11:00 - 12:00 ЛФК (лікувальна фізкультура для дітей )Телефон для запитань: