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  • Учора, 18:15
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22 червня виїзна консультація вузьких мед-спеціалістів в Бучі

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що в середу 22 червня з 11:00 години буде вестися прийом таких фахівців Національної академії медичних наук України:
►невролог
► нейрохірург
► ендокринолог
► кардіолог
► травматолог
► ЛОР
► психіатр
► Аналіз крові на цукор
► ЕКГ

Щоб потрапити на прийом до лікаря попередній запис - обов'язковий.
Запис проводимо 09:.00 до 16:00 за номером
+380675877381



Адреса, де будуть вести прийом фахівці: м. Буча вул. Вишнева, 1 А (гімназія).
Запрошуємо тих, кому потрібна консультація даних спеціалістів. Просимо попередньо записатися до потрібного вам спеціаліста.

Мешканців нашої громади психологи міжнародної організації "Лікарі світу" продовжують безкоштовно надавати консультаційну допомогу.


Графік роботи консультантів в Бучанській громаді на поточний тиждень:
► Вівторок 21 червня
Луб'янка з 11:00 до 12:30
Блиставиця з 13:00
► Середа 22 червня
Гаврилівка з 11:00 до 12:30
Синяк з 13:00
► Четвер 23 червня
Буча 12:00
► П'ятниця 24 червня
Мироцьке з 11:00 до 12:30, Бабинці з 13:00

Щоб записатися на консультацію психолога звертайтеся, будь ласка, до нашого колцентру за номерами
+380676121223
+380504800121
або до сімейного лікаря, який запише вас на консультацію.
Лікарня
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