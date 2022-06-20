22 червня виїзна консультація вузьких мед-спеціалістів в Бучі

Мешканців нашої громади психологи міжнародної організації "Лікарі світу" продовжують безкоштовно надавати консультаційну допомогу.

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що в середу 22 червня з 11:00 години буде вестися прийом таких фахівців Національної академії медичних наук України:►невролог► нейрохірург► ендокринолог► кардіолог► травматолог► ЛОР► психіатр► Аналіз крові на цукор► ЕКГЩоб потрапити на прийом до лікаря попередній запис - обов'язковий.Адреса, де будуть вести прийом фахівці: м. Буча вул. Вишнева, 1 А (гімназія).Запрошуємо тих, кому потрібна консультація даних спеціалістів. Просимо попередньо записатися до потрібного вам спеціаліста.Графік роботи консультантів в Бучанській громаді на поточний тиждень:► Вівторок 21 червняЛуб'янка з 11:00 до 12:30Блиставиця з 13:00► Середа 22 червняГаврилівка з 11:00 до 12:30Синяк з 13:00► Четвер 23 червняБуча 12:00► П'ятниця 24 червняМироцьке з 11:00 до 12:30, Бабинці з 13:00Щоб записатися на консультацію психолога звертайтеся, будь ласка, до нашого колцентру за номерамиабо до сімейного лікаря, який запише вас на консультацію.