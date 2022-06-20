22 червня виїзна консультація вузьких мед-спеціалістів в Бучі

►невролог
► нейрохірург
► ендокринолог
► кардіолог
► травматолог
► ЛОР
► психіатр
► Аналіз крові на цукор
► ЕКГ
Щоб потрапити на прийом до лікаря попередній запис - обов'язковий.
Запис проводимо 09:.00 до 16:00 за номером
+380675877381
Адреса, де будуть вести прийом фахівці: м. Буча вул. Вишнева, 1 А (гімназія).
Запрошуємо тих, кому потрібна консультація даних спеціалістів. Просимо попередньо записатися до потрібного вам спеціаліста.
Мешканців нашої громади психологи міжнародної організації "Лікарі світу" продовжують безкоштовно надавати консультаційну допомогу.
Графік роботи консультантів в Бучанській громаді на поточний тиждень:
► Вівторок 21 червня
Луб'янка з 11:00 до 12:30
Блиставиця з 13:00
► Середа 22 червня
Гаврилівка з 11:00 до 12:30
Синяк з 13:00
► Четвер 23 червня
Буча 12:00
► П'ятниця 24 червня
Мироцьке з 11:00 до 12:30, Бабинці з 13:00
Щоб записатися на консультацію психолога звертайтеся, будь ласка, до нашого колцентру за номерами
+380676121223
+380504800121
або до сімейного лікаря, який запише вас на консультацію.