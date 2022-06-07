Медицина: Виїзна консультація вузьких спеціалістів у Ворзелі 8 червня

Фахівці Академії Медичних Наук завітають завтра, 08 червня з 10:30 у Ворзель (вул.Курортна, 37, приміщення школи).

Доросле населення обстежать такі спеціалісти:1. Лікар ендокринолог, дієтолог. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України2. Лікар кардіолог. Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України3. Лікар невролог, нейрохірург, онколог. Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України4. Лікар психіатр, психотерапевт. Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України5. Лікар оториноларинголог. Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України6. Лікар педіатр, дитячий ревматолог. Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України7. Лікар невідкладних станів. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України8. Лікар невролог. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України9. Лікар невролог. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України10. Лікар кардіолог. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України11. Лікар травматолог-ортопед. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН УкраїниВ разі потреби, буде проводитися аналіз крові на глюкозу. Тому радимо прийти натще та взяти з собою щось перекусити.Запрошуємо усіх, кому потрібна консультація даних спеціалістів.