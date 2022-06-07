Медицина: Виїзна консультація вузьких спеціалістів у Ворзелі 8 червня

Фахівці Академії Медичних Наук завітають завтра, 08 червня з 10:30 у Ворзель (вул.Курортна, 37, приміщення школи).
Доросле населення обстежать такі спеціалісти:
1. Лікар ендокринолог, дієтолог. Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
2. Лікар кардіолог. Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
3. Лікар невролог, нейрохірург, онколог. Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України
4. Лікар психіатр, психотерапевт. Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України
5. Лікар оториноларинголог. Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України
6. Лікар педіатр, дитячий ревматолог. Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. О.М. Лук’янової НАМН України
7. Лікар невідкладних станів. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
8. Лікар невролог. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
9. Лікар невролог. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
10. Лікар кардіолог. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
11. Лікар травматолог-ортопед. Інститут геронтології ім. академіка Д.Ф.Чеботарьова НАМН України
В разі потреби, буде проводитися аналіз крові на глюкозу. Тому радимо прийти натще та взяти з собою щось перекусити.
"Жива черга"
Запрошуємо усіх, кому потрібна консультація даних спеціалістів.