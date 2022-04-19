Нова пошта робить адресну доставку в Бучі, Стоянці та Ірпені

Нова пошта відновила роботу кур’єрської доставки у Стоянці, Бучі та Ірпені.
Загалом відділення та поштомати Нової пошти працюють у 22 областях, у тому числі у Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській та Миколаївській. А кур’єрська доставка доступна у 6260 населених пунктах.
Працююче відділення або поштомат у телеграм-боті
👉 npu_info_bot
А подивитись чи доступна кур’єрська доставка у твоєму місті можна тут 👉 novaposhta.ua/grafik_zaboru
💙💛
Загалом відділення та поштомати Нової пошти працюють у 22 областях, у тому числі у Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській та Миколаївській. А кур’єрська доставка доступна у 6260 населених пунктах.
Працююче відділення або поштомат у телеграм-боті
👉 npu_info_bot
А подивитись чи доступна кур’єрська доставка у твоєму місті можна тут 👉 novaposhta.ua/grafik_zaboru
💙💛