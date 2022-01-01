Жителі Київської області зможуть почати повертатися додому не раніше кінця квітня

Павлюк додав, що для оповіщення населення про ситуацію з безпекою керівництво області оприлюднить карти із зазначенням замінованих та безпечних територій.
Він зазначив, що керівництво області розуміє бажання людей повернутися додому, але це поки що небезпечно, тому рекомендує почекати з цим.
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Повертатися в Київ рано, дії ворога можуть бути непередбачуваними - ОВА
Військова адміністрація звертається до усіх жителів міста: повертатися зарано, адже дії ворога можуть бути непередбачувані.
Зараз в передмісті та на околицях столиці тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Доки у Києві відновлюють роботу підприємства, ми намагаємося пристосуватися до сучасних реалій. Машин на київських вулицях більшає. Аби зменшити можливість заторів ми розширюємо проїжджу смугу там, де є блокпости. При цьому самі блокпости залишаються.
Нам варто бути у бойовій готовності.