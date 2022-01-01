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Жителі Київської області зможуть почати повертатися додому не раніше кінця квітня

Про це сказав голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк в ефірі національного телемарафону.

"До кінця квітня плануємо провести перші черги розмінувань найбільших населених пунктів, не враховуючи лісові масиви. Я думаю, що наприкінці квітня ми зможемо дати певні рекомендації людям щодо повернення. , газопостачання та відповідних об'єктів інфраструктури. Ми поки що спланували дві черги: до кінця квітня і до кінця травня. До кінця травня основні роботи ми повинні виконати," - сказав він.


Павлюк додав, що для оповіщення населення про ситуацію з безпекою керівництво області оприлюднить карти із зазначенням замінованих та безпечних територій.

Він зазначив, що керівництво області розуміє бажання людей повернутися додому, але це поки що небезпечно, тому рекомендує почекати з цим.
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Повертатися в Київ рано, дії ворога можуть бути непередбачуваними - ОВА


Військова адміністрація звертається до усіх жителів міста: повертатися зарано, адже дії ворога можуть бути непередбачувані.

Зараз в передмісті та на околицях столиці тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Доки у Києві відновлюють роботу підприємства, ми намагаємося пристосуватися до сучасних реалій. Машин на київських вулицях більшає. Аби зменшити можливість заторів ми розширюємо проїжджу смугу там, де є блокпости. При цьому самі блокпости залишаються.

Нам варто бути у бойовій готовності.
ВІЙНА Буча Київ Київська область Бучанський район
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