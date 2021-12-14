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В Коростені від 1 квітня курсуватимуть декілька автобусних маршрутів

Від 1 квітня курсуватимуть автобуси "Коростень - Ушомир".
Відправлення з автостанції м. Коростень о 7:20 та о 16:15.
Також через автостанцію "Коростень" вже курсують автобуси "Олевськ - Житомир" о 8:10 та 15:45;
"Житомир - Олевськ" о 9:45, 12:30, 14:00.
Працює маршрут "Коростень - Хорошів" об 11:20.

Від 4 квітня, понеділое, буде їздити маршрутка сполучення:
Першотравневе - Овруч о 8.30
та Овруч - Першотравневе о 16.30.

Детальніше про роботу автостанції "Коростень" та рух приміського автобусного
сполучення можна дізнатися за телефоном
+380687839895



Всі маршрути перевізниками відновлюються поступово.
Про всі зміни розкладу та повернені маршрути ми повідомимо додатково. Просимо вашого розуміння ситуації, яка склалась в зв'язку із російсько-українською війною.

Коростенська РДА 
 Коростень транспорт ВІЙНА
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