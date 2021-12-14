В Коростені від 1 квітня курсуватимуть декілька автобусних маршрутів

Детальніше про роботу автостанції "Коростень" та рух приміського автобусного

сполучення можна дізнатися за телефоном

+380687839895

Відправлення з автостанції м. Коростень о 7:20 та о 16:15.Також через автостанцію "Коростень" вже курсують автобусио 8:10 та 15:45;о 9:45, 12:30, 14:00.Працює маршрутоб 11:20.Про всі зміни розкладу та повернені маршрути ми повідомимо додатково. Просимо вашого розуміння ситуації, яка склалась в зв'язку із російсько-українською війною.