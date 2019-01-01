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КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА із 20:00 21 березня до 07:00 23 березня


На Київщині запроваджується посилена комендантська година із 20:00 21 березня до 07:00 23 березня‼️
Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 до 07:00 23 березня - заборонено пересуватися містом.
❌В цей час не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).
✔️Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.



‼️Не забувайте про дотримання світломаскувального режиму у дворах та будинках. Зашторюйте вікна, мінімізуйте освітлення на подвір'ях та всередині помешкань.

Здоров'я та життя громадян – найцінніше, що ми маємо. Тимчасові обмеження, що вводяться під час воєнного стану, направлені на безпеку жителів регіону та обов'язкові для виконання всіма громадянами. Чітко дотримуйтеся інструкцій, не виходьте на вулиці під час комендантської години. Будьте обачними, бережіть себе та близьких!
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