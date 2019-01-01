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  • Учора, 22:37
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МВС відновлює надання адміністративних послуг на неокупованих територіях України

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

“Із сьогоднішнього дня відновлюється робота сервісних центрів МВС, де українці зможуть оновити своє посвідчення водія. Крім того, щоб допомогти фронту водіями будуть проходити іспити на категорію “С”, - повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України.


Також, міністр повідомив, що від завтра запрацює Міграційна служба України, яка знову почне видавати закордонні паспорти. Більш того, батьки зможуть вклеювати фото своїх дітей у цей документ для виїзду за кордон.

Всі ці послуги повинні працювати коректно, незважаючи на чисельні кібератаки.
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