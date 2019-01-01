МВС відновлює надання адміністративних послуг на неокупованих територіях України

“Із сьогоднішнього дня відновлюється робота сервісних центрів МВС, де українці зможуть оновити своє посвідчення водія. Крім того, щоб допомогти фронту водіями будуть проходити іспити на категорію “С”, - повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Також, міністр повідомив, що від завтра запрацює Міграційна служба України, яка знову почне видавати закордонні паспорти. Більш того, батьки зможуть вклеювати фото своїх дітей у цей документ для виїзду за кордон.Всі ці послуги повинні працювати коректно, незважаючи на чисельні кібератаки.