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В Укрпошті можна безкоштовно переадресувати відправлення

Українці, які через воєнні дії змінили місце проживання, можуть скористатися послугою переадресації поштових відправлень. Наразі переадресація безкоштовна.

Щоб оформити переадресацію, потрібно заповнити форму на сайті www.ukrposhta.ua/ua



У формі потрібно вказати:

► номер відправлення, ПІБ отримувача,
► індекс відділення, куди було адресоване відправлення,
► індекс відділення, куди його потрібно доставити.

ВАЖЛИВО:
переадресація поштових відправлень із відділень, що наразі не працюють через загострення бойових дій, можлива тільки після врегулювання ситуації і відкриття таких відділень.


Переадресація можлива лише до тих відділень, які зараз працюють, зокрема, здійснюють прийом відправлень. Звертаємо увагу, що в деяких областях переадресація можлива лише в межах міст, або через складні умови перевезення тимчасово не можлива взагалі. Перед тим, як оформити переадресацію,
перевірте за посиланням
чи можлива в область доставка відправлень, а потім - яке найближче до вас відділення працює в конкретному населеному пункті. Актуальну інформацію про роботу відділень Укрпошти можна перевірити за посиланням

Також Укрпошта не нараховує плату за зберігання відправлень. Поштові відправлення, термін зберігання яких минув, але які не було отримано адресатами, поки будуть зберігатися в поштових відділеннях і не будуть повертатися відправникам.

Нагадаємо, Укрпошта відновила роботу у більшості відділень, крім тих населених пунктів, де фіксується активна фаза воєнних дій. Працюючі відділення Укрпошти надають такі послуги: видача відправлень, прийом внутрішніх та міжнародних відправлень (виключно у відкритому вигляді), прийом та видача грошових переказів, прийом платежів. Прийом відправлень та платежів не можливий з/до країн-агресорів Росії та Білорусі.

З повагою
Пресслужба АТ "Укрпошта"
[email protected]
[email protected]
тел. +380 44 323 21 14
+380 44 323 27 81
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