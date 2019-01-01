В Укрпошті можна безкоштовно переадресувати відправлення

Українці, які через воєнні дії змінили місце проживання, можуть скористатися послугою переадресації поштових відправлень. Наразі переадресація безкоштовна.



Щоб оформити переадресацію, потрібно заповнити форму на сайті www.ukrposhta.ua/ua

ВАЖЛИВО:

переадресація поштових відправлень із відділень, що наразі не працюють через загострення бойових дій, можлива тільки після врегулювання ситуації і відкриття таких відділень.