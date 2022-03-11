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ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕНЯ 11.03.2022. БУЧА


Адреса: м. Буча, вул. Енергетиків, 12
Бучанська міська рада.

Лише жінки та діти
Пересувайтеся до пунктів збору пішки.
Можна в колоні на машинах за автобусами!
Із собою беріть документи та лише необхідні речі.

Буча – Ворзель – Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки - Білогородка - Київ

Гостомель - Буча - Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки – Петрушки - Білогородка - Київ

Микуличі - Немішаєве - Ворзель – Михайлівка - Рубежівка - Мрія-Петрушки - Білогородка - Київ

Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир

Автобуси будуть для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва.




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