ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕНЯ 11.03.2022. БУЧА

Адреса: м. Буча, вул. Енергетиків, 12
Бучанська міська рада.
Лише жінки та діти
Пересувайтеся до пунктів збору пішки.
Можна в колоні на машинах за автобусами!
Із собою беріть документи та лише необхідні речі.
Буча – Ворзель – Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки - Білогородка - Київ
Гостомель - Буча - Михайлівка - Рубежівка - Шпитьки – Петрушки - Білогородка - Київ
Микуличі - Немішаєве - Ворзель – Михайлівка - Рубежівка - Мрія-Петрушки - Білогородка - Київ
Бородянка - Пісківка - Малин - Радомишль - Житомир
Автобуси будуть для евакуації з Київської області будуть відправлені з Києва.