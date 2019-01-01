ПриватБанк скасував комісії на зняття готівки з кредитних карток

Скасували комісію на зняття коштів, окрім кредитних:► з кредитних карток► на зарахування коштів на картки для виплат► зняття готівки в касі відділеньЗапровадили кредитні канікули для власників кредитних карток до 1 червня. В березні 2022 року відсотки за користування кредитними коштами не списуватимуться. Про процентні ставки на квітень і травень 2022 року буде окреме повідомлення.Оголосили до 1 червня кредитні канікули фізичним особам і бізнес-клієнтам, які не мають прострочення або його термін складає не більше 90 дібСкасували обмеження на поповнення бізнес-карток та карток фізичних осібРеалізували можливість перераховувати кошти з рахунків еПідтримка та Бонус+ на потреби Збройних сил УкраїниСкасували відсотки за зарахування SWIFT-переказів для фізичних осіб. Пільгове зарахування коштів відбуватиметься до 11 березня