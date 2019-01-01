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ПриватБанк скасував комісії на зняття готівки з кредитних карток

ПриватБанк скасував комісії на зняття готівки з кредитних карток та зарахування коштів на картки для виплат.
Скасували комісію на зняття коштів, окрім кредитних:
► з кредитних карток
► на зарахування коштів на картки для виплат
► зняття готівки в касі відділень

Запровадили кредитні канікули для власників кредитних карток до 1 червня. В березні 2022 року відсотки за користування кредитними коштами не списуватимуться. Про процентні ставки на квітень і травень 2022 року буде окреме повідомлення.

Оголосили до 1 червня кредитні канікули фізичним особам і бізнес-клієнтам, які не мають прострочення або його термін складає не більше 90 діб
Скасували обмеження на поповнення бізнес-карток та карток фізичних осіб
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Скасували відсотки за зарахування SWIFT-переказів для фізичних осіб. Пільгове зарахування коштів відбуватиметься до 11 березня
ПриватБанк
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