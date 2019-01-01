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Київоблгаз призупиняє газопостачання у 37 населених пунктах на Київщині

Шановні споживачі природного газу
У зв'язку з численими пошкодженнями газопроводів та обладнання на них (ГРП, ШРП) внаслідок бойових дій на Київщині, АТ "Київоблгаз" вимушено призупиняє газопостачання у 37 населених пунктах, де ворог підло постійно веде обстріл цивільної інфраструктури. На жаль, АТ «Київоблгаз вимушено підти на такі дії, заради безпеки жителів Київщини. Щоб уникнути ще більших руйнацій внаслідок вибухів та потрапляння суміші газу до місць укриттів від обстрілів: бомбосховищ, підвалів, підземних паркінгів.

Під час бойових дій газопроводи та обладнання отримали значні пошкодження, що призводить до подальшого горіння газу. Без газопостачання залишилися м. Ірпінь, м. Буча, м. Гостомель та інші 34 населених пунктів.
Станом на 6 березня 2022 року без газопостачання наразі 97 613 споживачів.
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