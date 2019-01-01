Всі Українські АЕС працюють стабільно у штатному режимі

Станом на 9:00 3 березня 2022 року діючі атомні електростанції України безпечно і стабільно працюють.
Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.
Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії Енергоатом посилив контроль та визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.
Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем.