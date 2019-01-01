У прикордонних районах вводяться додаткові режимні обмеження

У районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження.
Серед обмежень:
🔴 перебування у прикордонні у нічний час;
🔴 вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування;
🔴 рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.
Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Державна прикордонна служба України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.