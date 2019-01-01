Від 23 лютого Україна проведе планове відключення від енергосистеми Росії

Операції для тимчасового від’єднання «острова Бурштинської ТЕС» від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України розпочнуться вранці 23 лютого.
Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі заплановано на 24-26 лютого 2022 року.
У цей час основну частину ОЕС України буде об’єднано з «островом Бурштинської ТЕС», дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.
Робота в ізольованому режимі — випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Воно передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.
Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами.
Робота в ізольованому режимі не є стрес-тестом для енергосистеми. Програма випробувань погоджена з ENTSO-E та передбачає всі необхідні заходи, що дозволяють підтримувати надійність та безпеку енергопостачання українських споживачів.
Операції для тимчасового від’єднання «острова Бурштинської ТЕС» від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України розпочнуться вранці 23 лютого. Після їх завершення будуть виконуватися операції по тимчасовому від’єднанню ОЕС України від енергосистем Росії та Білорусі. Повернення енергосистеми України на паралельну роботу із зазначеними енергосистемами заплановане на 27 лютого. Робота блоку регулювання «Україна-Молдова» в ізольованому режимі запланована 24-26 лютого.
НЕК «Укренерго» досягла всіх необхідних домовленостей з операторами системи передачі (ОСП) РФ та РБ про тимчасове припинення паралельної роботи і повернення до неї. Всі дії НЕК «Укренерго» відповідають умовам договорів про паралельну роботу із ОСП суміжних країн.
Також Компанія вжила всіх необхідних заходів для забезпечення повноцінного функціонування електроенергетичного ринку в режимі однієї торгової зони під час ізольованої роботи.
Упродовж всього періоду роботи енергосистеми в ізольованому режимі ми будемо інформувати про її стан та важливі події через свій офіційний сайт (ua.energy), а також сторінки в соціальних мережах.