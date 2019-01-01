Від 23 лютого Україна проведе планове відключення від енергосистеми Росії

Операції для тимчасового від’єднання «острова Бурштинської ТЕС» від енергосистеми ENTSO-E та приєднання його до ОЕС України розпочнуться вранці 23 лютого.

Випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Результати тестувань стануть підґрунтям для ухвалення рішення ENTSO-E про перехід на паралельну роботу з українською та молдовською енергосистемами.

Робота в ізольованому режимі не є стрес-тестом для енергосистеми. Програма випробувань погоджена з ENTSO-E та передбачає всі необхідні заходи, що дозволяють підтримувати надійність та безпеку енергопостачання українських споживачів.

У цей час основну частину ОЕС України буде об’єднано з «островом Бурштинської ТЕС», дві частини енергосистеми України працюватимуть синхронно.Воно передбачено Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.Упродовж всього періоду роботи енергосистеми в ізольованому режимі ми будемо інформувати про її стан та важливі події через свій офіційний сайт (ua.energy), а також сторінки в соціальних мережах.