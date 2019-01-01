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17 лютого, на кілька годин, частково вимкнуть інтернет в Ірпені та Гостомелі

У зв’язку з модернізацією мережі Інтернет провайдер Компанія "Бест" 17 лютого, на кілька годин, частково вимкне інтернет в Ірпені та Гостомелі



17 лютого (четвер), з 10:00 до 15:00 години буде відсутній сервіс Інтернету та Кабельного телебачення в районі СМУ м. Ірпеня та частково у Гостомелі.

Роботи охоплять такі вулиці:

м. Ірпінь
пл. Привокзальна: буд. 3
вул. Гостомельське шосе: буд. 5-А, буд. 24/1, буд. 3
вул. Натана Рибака: буд. 2
вул. 11- лінія: буд. 4, буд. 7, буд. 60-К
вул. Покровська: буд. 9, буд. 1, буд.1-А/1, буд. 2-А
вул. Котляревського: буд. 31-Б, буд. 31-А, буд. 31-В, буд. 12-В
вул. Полтавська: буд. 27-Д, буд. 31-К, буд. 31-З, буд. 64, буд. 31-Н
вул. Северинівська: буд. 118, буд. 120, буд. 105-З

сел. Гостомель
вул. Рекунова: буд. 2
вул. Багірова: буд. 1-А

Планові роботи необхідні для безперебійного функціонування мережі у період постійного збільшення навантаження.
У зазначений час можливості обробки вхідних дзвінків будуть обмеженими.
Після завершення технічних робіт перезавантажте, будь ласка, роутер, щоб відновити доступ до мережі Інтернет.


Якщо після зазначеного часу сервіс не відновиться, звертайтеся до технічної підтримки за телефонами:
+380443777377
+380443637377
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БЕСТ Ірпінь
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