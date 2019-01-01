17 лютого, на кілька годин, частково вимкнуть інтернет в Ірпені та Гостомелі

У зв’язку з модернізацією мережі Інтернет провайдер Компанія "Бест" 17 лютого, на кілька годин, частково вимкне інтернет в Ірпені та Гостомелі
17 лютого (четвер), з 10:00 до 15:00 години буде відсутній сервіс Інтернету та Кабельного телебачення в районі СМУ м. Ірпеня та частково у Гостомелі.
Роботи охоплять такі вулиці:
м. Ірпінь
пл. Привокзальна: буд. 3
вул. Гостомельське шосе: буд. 5-А, буд. 24/1, буд. 3
вул. Натана Рибака: буд. 2
вул. 11- лінія: буд. 4, буд. 7, буд. 60-К
вул. Покровська: буд. 9, буд. 1, буд.1-А/1, буд. 2-А
вул. Котляревського: буд. 31-Б, буд. 31-А, буд. 31-В, буд. 12-В
вул. Полтавська: буд. 27-Д, буд. 31-К, буд. 31-З, буд. 64, буд. 31-Н
вул. Северинівська: буд. 118, буд. 120, буд. 105-З
сел. Гостомель
вул. Рекунова: буд. 2
вул. Багірова: буд. 1-А
Планові роботи необхідні для безперебійного функціонування мережі у період постійного збільшення навантаження.
У зазначений час можливості обробки вхідних дзвінків будуть обмеженими.
Після завершення технічних робіт перезавантажте, будь ласка, роутер, щоб відновити доступ до мережі Інтернет.
У зазначений час можливості обробки вхідних дзвінків будуть обмеженими.
Після завершення технічних робіт перезавантажте, будь ласка, роутер, щоб відновити доступ до мережі Інтернет.
⠀
Якщо після зазначеного часу сервіс не відновиться, звертайтеся до технічної підтримки за телефонами:
+380443777377
+380443637377