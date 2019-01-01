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25 січня Ірпінська податкова проведе семінар-практикум на тему РРО, ПРРО

До уваги платників Бучанського району!

25 січня 2022 року о 10 год. Ірпінською ДПІ ГУ ДПС у Київській області за участі представників відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Київській області у приміщенні актового залу Ірпінської ДПІ (4-й поверх) буде проведено семінар-практикум з суб‘єктами господарювання з метою обговорення проблемних питань при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій (РРО), та/або ( ПРРО) платниками єдиного податку II-IV груп, які проводять готівкові розрахунки. Запрошуємо представників СГД Бучанського району.


З повагою Начальник Ірпінської ДПІ ГУ ДПС у Київській області Лілія Суліма
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