25 січня Ірпінська податкова проведе семінар-практикум на тему РРО, ПРРО

25 січня 2022 року о 10 год. Ірпінською ДПІ ГУ ДПС у Київській області за участі представників відділу фактичних перевірок ГУ ДПС у Київській області у приміщенні актового залу Ірпінської ДПІ (4-й поверх) буде проведено семінар-практикум з суб‘єктами господарювання з метою обговорення проблемних питань при застосуванні реєстраторів розрахункових операцій (РРО), та/або ( ПРРО) платниками єдиного податку II-IV груп, які проводять готівкові розрахунки. Запрошуємо представників СГД Бучанського району.

До уваги платників Бучанського району!