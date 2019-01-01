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Мережа магазинів "Економ Плюс" запрошує на роботу

ТОВ ТК «Економ Плюс» (мережа магазинів продовольчої групи товарів) запрошує на роботу:

Можливість працевлаштування без досвіду роботи — ми готові навчати!

► Продавців продовольчих товарів


у населених пунктах с. Дружня, с. Загальці, с. Бабінці.

Обов’язки:
• обслуговування покупців за касою;
• викладання товару, переоцінка, відстеження необхідних товарів.
Умови роботи:
• офіційне працевлаштування;
• можливість працювати поряд із будинком;
• гнучкий графік роботи 3/3, 4/4, з 08.00-22.00;
• стабільна оплата праці за 15 робочих днів
• можливість професійного та кар'єрного зростання.

► Охоронець торгової зали


Охоронця у магазин с. Загальці

Основні вимоги:
• бажаний досвід роботи на даній посаді
• відсутність шкідливих звичок
• бажання працювати
Основні обов'язки:
• контроль за дотриманням порядку в торговому залі магазину
• попередження можливих розкрадань
Компанія гарантує:
• стабільну заробітну плату
• офіційне оформлення, дотримання соціальних гарантій
• зручний графік роботи (змінний 3*3, 8.00=-22.00) - 15 робочих днів на місяць

► Управляющий магазином


с. Дружня
• опыт работы от 1 года на аналогичной должности;
• грамотная речь, умение тактично общаться;
• желание работать и развиваться;
О вакансии:
• управление текущей деятельностью магазина;
• контроль за рациональным использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов магазина;
• контроль выполнения трудовых обязанностей персоналом магазина;
• контроль соблюдения трудовой дисциплины, графика работы торгового персонала,
• обеспечение надлежащих условий торгового обслуживания;
• составление отчета о движении денежные средства в магазине;
• обеспечение учета товарно-материальных ценностей;
• анализ результатов продаж и качества обслуживания покупателей.
• составление графика поставки товара.
Мы предлагаем:
• график работы - 5/2 с 9.00-18.00;
• официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск и больничные;
• стабильная и своевременная з/п 2 раза в месяц.

Будемо раді бачити Вас у нашій команді

Відділ по роботі з персоналом:
+380673333208
+380961840324
або надсилайте Ваше резюме на е-пошту: [email protected]
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