16 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на фестиваль вертепів

Пластовий вишкільний центр у Бучі запрошує всіх бажаючих на Фестиваль вертепів о 15 годині 16 січня.
Ви зможете переглянути виступи з вертепами пластових гуртків та осередків Київщини, і подякувати їм смачними подарунками, і не тільки.
Вхід вільний за умови наявності covid сертифікату та захисної маски.
Ви зможете переглянути виступи з вертепами пластових гуртків та осередків Київщини, і подякувати їм смачними подарунками, і не тільки.
Вхід вільний за умови наявності covid сертифікату та захисної маски.