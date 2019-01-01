» » 16 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на фестиваль вертепів
  • Учора, 17:29
  • 101
  • 0
+aA | -Aa 

16 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на фестиваль вертепів

Пластовий вишкільний центр у Бучі запрошує всіх бажаючих на Фестиваль вертепів о 15 годині 16 січня.
Ви зможете переглянути виступи з вертепами пластових гуртків та осередків Київщини, і подякувати їм смачними подарунками, і не тільки.
Вхід вільний за умови наявності covid сертифікату та захисної маски.

2 0

Пластовий центр афіша
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанський ПЛАСТ: Семінар про Вифлеємський вогонь миру 2020

Бучанський ПЛАСТ: Семінар про Вифлеємський вогонь миру 2020

Буча та регіон
Міністр молоді та спорту відвідав Бучанський Пластовий Вишкільний Центр

Міністр молоді та спорту відвідав Бучанський Пластовий Вишкільний Центр

Буча та регіон
25 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на семінар

25 січня бучанський ПЛАСТ запрошує на семінар

Буча та регіон
Бучанський Центр освіти дорослих запрошує на навчання

Бучанський Центр освіти дорослих запрошує на навчання

відділ освіти
ДК ЧОТИРИ ЛЕВА (Баланівка): Запрошує на кіносеанси

ДК ЧОТИРИ ЛЕВА (Баланівка): Запрошує на кіносеанси

Буча та регіон
ДК ЧОТИРИ ЛЕВА (Баланівка): Запрошує на кіносеанси

ДК ЧОТИРИ ЛЕВА (Баланівка): Запрошує на кіносеанси

Буча та регіон
9 січня, м. Ірпінь: Православний фестиваль «Різдвяна зірка»

9 січня, м. Ірпінь: Православний фестиваль «Різдвяна зірка»

Буча та регіон
28 червня, м. Буча: Фестиваль «Прем’єра Пісні» радо запрошує!

28 червня, м. Буча: Фестиваль «Прем’єра Пісні» радо запрошує!

Буча та регіон
21 лютого, місто Буча: Фестиваль «Прем’єра Пісні» радо запрошує гостей

21 лютого, місто Буча: Фестиваль «Прем’єра Пісні» радо запрошує гостей

Буча та регіон
Всеукраїнський дитячий конкурс "Податки очима дітей"

Всеукраїнський дитячий конкурс "Податки очима дітей"

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.