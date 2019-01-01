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MONOBANK застерігає клієнтів від втрати грошей

У зв'язку з численними запитами МОНОБАНК інформує клієнтів, що не запускали жодних платформ для заробітку грошей та казино.
"- Жодних! Будь ласка, не ведіться на цих аферистів. Наша СБ із правоохоронними органами працюють над тим, щоб зупинити діяльність цих шахраїв, але вони з'являються як гриби після дощу" - йдеться у повідомлені банку.

Monopizza, monotaxi, морозиво Mono і навіть цей ресторан у Тайланді (на фото) також не мають до банку жодного стосунку. Їх усіх об'єднує те, що їм не вистачає розуму вигадати щось варте і вони крадуть чужі креативи.
"- Просимо вас бойкотувати таку неприкриту крадіжку, а шахраям якщо є час і натхнення морочити голову, а замість переказу грошей, нарешті, просто передавати «Привіт від Михала Івановича!»".


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