MONOBANK застерігає клієнтів від втрати грошей

У зв'язку з численними запитами МОНОБАНК інформує клієнтів, що не запускали жодних платформ для заробітку грошей та казино.
"- Жодних! Будь ласка, не ведіться на цих аферистів. Наша СБ із правоохоронними органами працюють над тим, щоб зупинити діяльність цих шахраїв, але вони з'являються як гриби після дощу" - йдеться у повідомлені банку.
Monopizza, monotaxi, морозиво Mono і навіть цей ресторан у Тайланді (на фото) також не мають до банку жодного стосунку. Їх усіх об'єднує те, що їм не вистачає розуму вигадати щось варте і вони крадуть чужі креативи.
"- Просимо вас бойкотувати таку неприкриту крадіжку, а шахраям якщо є час і натхнення морочити голову, а замість переказу грошей, нарешті, просто передавати «Привіт від Михала Івановича!»".
"- Жодних! Будь ласка, не ведіться на цих аферистів. Наша СБ із правоохоронними органами працюють над тим, щоб зупинити діяльність цих шахраїв, але вони з'являються як гриби після дощу" - йдеться у повідомлені банку.
Monopizza, monotaxi, морозиво Mono і навіть цей ресторан у Тайланді (на фото) також не мають до банку жодного стосунку. Їх усіх об'єднує те, що їм не вистачає розуму вигадати щось варте і вони крадуть чужі креативи.
"- Просимо вас бойкотувати таку неприкриту крадіжку, а шахраям якщо є час і натхнення морочити голову, а замість переказу грошей, нарешті, просто передавати «Привіт від Михала Івановича!»".