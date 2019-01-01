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Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр запрошує на роботу вчителів

У зв'язку із відкриттям Блиставицької філії Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру запрошуємо на посади фахівців (консультантів):
• вчителя-дефектолога;
• вчителя-реабілітолога;
• практичного психолога;
• вчителя-логопеда.

Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вільне володіння державною мовою;
- вища педагогічна (психологічна) освіта ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальностями “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”);
- стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як два роки у порядку, встановленому трудовим законодавством.
Звертатися за телефоном: (098) 519-70-72.
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освіта робота в Бучі
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