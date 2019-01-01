Попередження про ускладнення погодних умов по всій території України

Внаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов:До кінця доби 28 грудня в Запорізькій, Донецькій областях, в портах Маріуполь, Бердянськ сильна ожеледь, на дорогах ожеледиця (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).28 грудня у південних, вночі і у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, вдень і у центральних та східних областях значні опади у вигляді снігу та мокрого снігу (приріст снігового покриву 10-20 см), налипання мокрого снігу;у південній частині, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь;в Україні, крім західних та північних областей, пориви 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця (I рівень небезпечності, ЖОВТИЙ).Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.