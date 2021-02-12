Медицина: Графік роботи амбулаторій в Бучі

Шановні наші пацієнти, інформуємо вас про графік роботи амбулаторій нашого центру:► 25 грудня (субота) - вихідний день в усіх амбулаторіях.► 27 грудня (понеділок) - працюємо в черговому режимі, тобто приймає 1 лікар з 9:00 до 14:00 в АГП №1 (м. Буча б-р. Б. Хмельницького, 2), АГП №2 (м. Буча вул. Польова, 21/10), ВОРЗЕЛЬСЬКА АЗПСМ (с. Ворзель вул. Європейська, 4).► 1 січня 2022 (субота) вихідний день в усіх амбулаторіях.► 3 січня 2002 (понеділок) працюємо в черговому режимі, тобто приймає 1 лікар з 9:00 до 14:00 в АГП №1 (м. Буча б-р. Б. Хмельницького, 2), АГП №2 (м. Буча вул. Польова, 21/10), ВОРЗЕЛЬСЬКА АЗПСМ (с. Ворзель вул. Європейська, 4).► 7 січня 2022 (п'ятниця) - вихідний день в усіх амбулаторіях.► 8 січня 2022 (субота) - працюємо в черговому режимі, тобто приймає 1 лікар з 9:00 до 14:00 в АГП №1 (м. Буча б-р. Б. Хмельницького, 2), АГП №2 (м. Буча вул. Польова, 21/10), ВОРЗЕЛЬСЬКА АЗПСМ (с. Ворзель вул. Європейська, 4).За медичною допомогою у вихідні та святкові дні ви можете звернутися в Черговий кабінет (м.Буча, вул.Нове Шосе 5), щодня з 8:00 до 20:00.