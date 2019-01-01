До 4 січня обіцяють виплатити борги по лікарняних

До 4 січня буде виплачена уся заборгованість по лікарняних в Україні. Про це під час засідання комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів зазначив перший заступник Міністра соціальної політики Євген Котик.

Котик повідомив, що на 1 грудня наявна прострочена заборгованість стосовно виплат лікарняних у розмірі 3 млрд грн. На її погашення зараз є 800 млн грн і виділено додатково 1 млрд 750 млн грн. При цьому Котик пообіцяв, що до 4 січня вся заборгованість буде виплачена.

На засіданні комітету розглядали процес видачі електронних листків непрацездатності. І депутати підняли питання заборгованості по виплаті лікарняних.Також заступник міністра соціальної політики повідомив деталі видачі листків непрацездатності в електронній формі:«З 10.06 цього року розпочали видавати електронні листки непрацездатності... У жовтні було видано 63,3%, листопаді – 88,5, у грудні 93,8% всіх листків в електронній формі», - сказав Котик.Також комітет ухвалив рішення стосовно проекту Закону «Про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо вдосконалення порядку визнання товарів, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою» (р. № 6204, Кабінет Міністрів України). Зокрема, комітет вирішив дочекатися рішення антикорупційного комітету та Головного науково-експертного управління (ГНЕУ).У законопроекті запропоновано спростити та прискорити процедуру визнання товарів, виконаних робіт, наданих послуг товарів гуманітарною допомогою, що надається Україною постраждалим державам відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» шляхом надання ДСНС статусу спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги.Це викликало засторогу депутатів. Зокрема, вони почали говорити, що є корупційні ризики, бо виходить, що один орган буде здійснювати закупки і доставку необхідної допомоги.Експерти відзначили, що відповідно до супровідних до законопроекту документів його мета по суті визначається, як «спростити та прискорити процедуру визнання товарів, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою». У ГНЕУ відзначили, що відсутній будь-який аналіз недоліків чинної процедури та неможливості її удосконалення у контексті окресленої мети на підзаконному рівні.Також експерти вказали, що викликають певний сумнів новели законопроекту щодо надання вказаному органу права визнавати товари, виконані роботи, надані послуги гуманітарною допомогою без погодження з «органами доходів і зборів, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я, у сфері економічного розвитку, державну фінансову політику, державну політику у сфері цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ України, органами Національної поліції, Національним банком України чи його філіями (територіальними управліннями)». При цьому, доцільно, відповідно до Митного кодексу України, «гуманітарна допомога, що надається Україною, при її вивезенні за межі митної території України звільняється від сплати вивізного мита». Експерти вказали, що внесена пропозиція у супровідних до законопроекту документах також жодним чином не обґрунтовується.