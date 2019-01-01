Від 23 грудня у Київській області запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки

Від 23 грудня у Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Термін дії “жовтого” сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 грудня.► Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;► Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;► Проведення масових заходів;► Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;► Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);► Робота спортзалів, басейнів;► Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);► Міжобласні та міжнародні перевезення.Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:► «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);► «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);► Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);► іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);► негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).► сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).