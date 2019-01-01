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  • Учора, 17:42
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Від 23 грудня у Київській області запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки

Від 23 грудня у Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях запровадять жовтий рівень епідемічної небезпеки.



Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 грудня.

Переведення регіонів на жовтий рівень стало можливим завдяки стабілізації ситуації із захворюваністю. Зокрема, жоден із індикаторів, за яким визначаються рівні епідемічної небезпеки у вказаних областях не перевищений.

На червоному рівні епіднебезпеки залишаються Волинська та Закарпатська області.

У межах жовтого рівня заборонено:

► Відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та співробітників;
► Робота закладів освіти, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
► Проведення масових заходів;
► Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
► Робота закладів громадського харчування (окрім роботи на винос та доставки);
► Робота спортзалів, басейнів;
► Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних і соціальних закладів);
► Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів:

► «жовтий» COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
► «зелений» COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
► Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
► іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
► негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).
► сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на жовтому рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасово довідку 063-О, видану лікарем, який проводив щеплення.


Термін дії “жовтого” сертифіката – 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

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пресслужба Міністерства охорони здоров'я 
 #coronavirus
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