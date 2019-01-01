Порядок відшкодування плати за встановлення будинкових лічильників

Кабінет Міністрів затвердив порядок відшкодування співвласникам багатоквартирних будинків плати за встановлення вузлів комерційного обліку послуг тепло- і водопостачання у випадку невстановлення оператором зовнішніх інженерних мереж відповідного обладнання.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 грудня.
Згідно з порядком >>, на відшкодування претендуватимуть співвласники, які сплачували за встановлення приладів обліку тепла та води. Воно здійснюватиметься з урахуванням фактичного надходження такої плати.
Кошти відшкодовуються за рахунок зарахування у зобов'язання співвласника по оплаті відповідних послуг. Якщо ж співвласник розірвав договір про надання послуг, то внески мають бути відшкодовані йому упродовж місяця.
Як повідомлялося, у квітні 2021 року Президент Володимр Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг». Зокрема, документ вніс зміни до Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Відтепер плата за встановлення та обслуговування вузлів комерційного обліку тепла та води включена у тарифи на надання відповідних послуг.