27 листопада у Бучі повторно вивезуть "зелені відходи"

У суботу, 27 листопада 2021 року, ТОВ "Крамар ЕКО" продовжує вивезення ЗЕЛЕНИХ ВІДХОДІВ (опалого листя) від приватних домоволодінь.
Прохання біля своєї прибудинкової території з 8 години ранку виставити мішки (бажано об'ємом 120 літрів) тільки з зеленими відходами (листям), оскільки такі відходи не приймаються на звичайні полігони та будуть вивозитись на подальше компостування.
Якщо у пакеті будуть змішані відходи з побутовими, або поряд стоятимуть побутові відходи, такі пакети будуть залишатися!