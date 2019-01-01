» » 27 листопада у Бучі повторно вивезуть "зелені відходи"
  • Учора, 16:25
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27 листопада у Бучі повторно вивезуть "зелені відходи"

У суботу, 27 листопада 2021 року, ТОВ "Крамар ЕКО" продовжує вивезення ЗЕЛЕНИХ ВІДХОДІВ (опалого листя) від приватних домоволодінь.


Прохання біля своєї прибудинкової території з 8 години ранку виставити мішки (бажано об'ємом 120 літрів) тільки з зеленими відходами (листям), оскільки такі відходи не приймаються на звичайні полігони та будуть вивозитись на подальше компостування.
Якщо у пакеті будуть змішані відходи з побутовими, або поряд стоятимуть побутові відходи, такі пакети будуть залишатися!

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Крамар ЕКО 
 Буча КрамарЕКО
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