» » » На Київщині за десять місяців поточного року 195 людей загинули та 1752 травмувалися у ДТП
  • Учора, 12:53
  • 87
  • 0
+aA | -Aa 

На Київщині за десять місяців поточного року 195 людей загинули та 1752 травмувалися у ДТП


В Україні триває тиждень безпеки дорожнього руху, присвячений безпечній поведінці на вулицях і дорогах, запобіганню дорожньо-транспортному травматизму, дотриманню правил дорожнього руху.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує: щороку в результаті ДТП гине майже 1,3 мільйона людей. Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною смертності серед дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років.

В Україні цьогоріч, за даними Патрульної поліції, станом на 31 жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 — діти), майже 25 тисяч осіб травмувалися (серед них 3 388 — неповнолітні).



На Київщині у січні-жовтні поточного року сталися понад 14 тис. ДТП, в яких загинули 195 осіб та 1752 травмувалися.

Аварій могло б бути у рази менше, якби всі учасники дорожнього руху неухильно дотримувалися простих правил:

1. - Використовували паски безпеки.
2. - Надягали шолом при водінні двоколісних транспортних засобів.
3. - Носили світловідбивні елементи в темну пору доби.
4. - Дотримувалися швидкісного режиму.
5. - Зупинялися на вимогу знаків та світлофорів, дотримувалися розмітки.
6. - Не пускали за кермо неповнолітніх.
7. - Не вживали алкоголь.

"Правила дорожнього руху написані кров’ю і пишуться вони для того, аби ми всі, сідаючи в автобус, на велосипед чи за кермо власної автівки, могли почуватися в безпеці, — говорить Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України. — Поважаймо одне одного, будьмо уважними за кермом і бережімо здоров’я: своє та тих, хто поруч!".

0 0

пресслужба Міністерства охорони здоров'я 
 дтп Бучанський район
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
На Київщині за добу водії тричі зникали з місць ДТП. Випадок і в Бучі

На Київщині за добу водії тричі зникали з місць ДТП. Випадок і в Бучі

Буча та регіон
Через легковажність водія травмовано 10 людей

Через легковажність водія травмовано 10 людей

Буча та регіон
Державтоінспекція Київської області нагадує водіям: Вмикайте фари!

Державтоінспекція Київської області нагадує водіям: Вмикайте фари!

Суспільство
Зросла аварійність на пасажирському транспорті

Зросла аварійність на пасажирському транспорті

Ірпінський вісник
Смерть на пішохідному переході

Смерть на пішохідному переході

Бучанські новини
Дітей навчали поведінці на дорозі

Дітей навчали поведінці на дорозі

Буча та регіон
Аварійність на дорогах приірпіння зросла

Аварійність на дорогах приірпіння зросла

Ірпінський вісник
Безпечність бучанських переїздів

Безпечність бучанських переїздів

Бучанські новини
Правила дорожнього руху є правилами життя

Правила дорожнього руху є правилами життя

Бучанські новини
Про безпеку руху

Про безпеку руху

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.