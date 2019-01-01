На Київщині за десять місяців поточного року 195 людей загинули та 1752 травмувалися у ДТП

В Україні цьогоріч, за даними Патрульної поліції, станом на 31 жовтня в ДТП загинули 2 592 людини (серед них 157 — діти), майже 25 тисяч осіб травмувалися (серед них 3 388 — неповнолітні).

"Правила дорожнього руху написані кров’ю і пишуться вони для того, аби ми всі, сідаючи в автобус, на велосипед чи за кермо власної автівки, могли почуватися в безпеці, — говорить Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України. — Поважаймо одне одного, будьмо уважними за кермом і бережімо здоров’я: своє та тих, хто поруч!".

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує: щороку в результаті ДТП гине майже 1,3 мільйона людей. Дорожньо-транспортний травматизм є провідною причиною смертності серед дітей та молодих людей віком від 5 до 29 років.На Київщині у січні-жовтні поточного року сталися понад 14 тис. ДТП, в яких загинули 195 осіб та 1752 травмувалися.Аварій могло б бути у рази менше, якби всі учасники дорожнього руху неухильно дотримувалися простих правил:1. - Використовували паски безпеки.2. - Надягали шолом при водінні двоколісних транспортних засобів.3. - Носили світловідбивні елементи в темну пору доби.4. - Дотримувалися швидкісного режиму.5. - Зупинялися на вимогу знаків та світлофорів, дотримувалися розмітки.6. - Не пускали за кермо неповнолітніх.7. - Не вживали алкоголь.