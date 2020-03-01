Київщина переходить у "червону" зону

Від 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області.

"Епідемічна ситуація — складна. За останню добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19. Кількість госпіталізацій, на жаль, невтішно зростає. Але статистика чітко демонструє і те, що від тяжкого перебігу хвороби рятує вакцинація", – зазначив міністр.