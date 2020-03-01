Київщина переходить у "червону" зону

Від 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська і Львівська області.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов за результатами проведеного засідання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Епідемічна ситуація — складна. За останню добу зафіксовано понад 22 тисячі нових випадків COVID-19. Кількість госпіталізацій, на жаль, невтішно зростає. Але статистика чітко демонструє і те, що від тяжкого перебігу хвороби рятує вакцинація", – зазначив міністр.
Які обмеження діятимуть?
Відтак на території вищевказаних областей діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:
► забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;
► забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
► забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
► забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
► забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
► забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.
Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.
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