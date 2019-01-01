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У Бучі бажаючі отримають спеціалізований огляд лікарями-дерматовенерологами

У четвер 28 жовтня з 10:00 до 14:00 в Амбулаторії групової практики №2 за адресою Буча, вул. Польова 10/21 усі охочі зможуть пройти спеціалізований огляд, що буде проведений лікарями-дерматовенерологами «Київського обласного шкірно-венерологічного диспансеру»

Спеціалізований огляд, дерматоскопія всіх новоутворень шкіри та, за необхідності, зішкріб на паразитарні гриби (мікроскопія та висів) буде здійснюватись безкоштовно за наявності електронного направлення від вашого лікаря.

Додатково всім охочим будуть запропоновані платні лікувально-косметологічні послуги, визначені переліком Кабміну України (Постанова КМУ 648 від 22.09.2016 р. та затвердженого КОР 2020 р.):
- електровидалення доброякісних новоутворень (контагіозний молюск, ангіоми, родимки, тощо) з патогістологічним дослідженням;
- лазерне видалення папілом, кератом;
- кріодеструкція.
Щоб потрапити на консультацію до лікаря-дерматовенеролога - попередній запис у сімейного лікаря обов'язковий.
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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 медицина
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