Статистика COVID-19 за 21-23 жовтня (Бучанський район)

У Бучанському районі за три доби виявлено 467 випадків на коронавірус.
м. Буча – 45, смт. Ворзель – 26,
м. Ірпінь – 73 (з них 6 дитина),
смт. Гостомель – 10 (з них 1 дитина),
с. Михайлівка Рубежівка – 1,
смт. Бородянка – 30 (з них 2 дитина),
смт. Немішаєве – 5 (з них 1 дитина),
смт. Клавдієво-Тарасове – 5,
с. Микуличі – 5 (з них 2 дитина),
смт. Бабинці – 3, с. Блиставиця – 1,
смт. Коцюбинське – 16,
смт. Макарів – 38 (з них 4 дитина),
м. Вишневе – 57 (з них 2 дітей).
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