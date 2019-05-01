У бучанському Епіцентрі можна вакцинуватися від COVID-19 (23 жовтня з 13:00 до 18:00.)

"Епіцентр Буча", разом з Бучанським центром первинної медико-санітарної допомоги, організували можливість в суботу 23 жовтня вакцинуватися від COVID-19 в приміщенні Епіцентру.
Субота 23 жовтня з 13:00 до 18:00.
За адресою: Епіцентр, Буча, Нове шосе, 48.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
Субота 23 жовтня з 13:00 до 18:00.
За адресою: Епіцентр, Буча, Нове шосе, 48.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот