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У бучанському Епіцентрі можна вакцинуватися від COVID-19 (23 жовтня з 13:00 до 18:00.)

"Епіцентр Буча", разом з Бучанським центром первинної медико-санітарної допомоги, організували можливість в суботу 23 жовтня вакцинуватися від COVID-19 в приміщенні Епіцентру.
Субота 23 жовтня з 13:00 до 18:00.
За адресою: Епіцентр, Буча, Нове шосе, 48.



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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 #coronavirus Буча Епіцентр
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