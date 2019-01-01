«Сільпо» - новий супермаркет у Бучі запрошує на роботу

Відкриття нового ексклюзивного супермаркету «Сільпо» в місті Буча

Запрошуємо приєднатися до нашої команди:

Оплата 2 рази на місяць.

Можливість часткової зайнятості.

Офіційне працевлаштування.

2/2, 3/3, 4/4 з 7:00 до 19:00 або з 8:00 до 20:00Телефонуйте саме зараз: