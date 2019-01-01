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«Сільпо» - новий супермаркет у Бучі запрошує на роботу



Відкриття нового ексклюзивного супермаркету «Сільпо» в місті Буча



Запрошуємо приєднатися до нашої команди:


► Продавців продовольчих товарів – зп 11 800 грн.
► Комплектувальників інтернет замовлень – зп 12 390 грн.
► Приймальник товарів – зп 15 053 грн.
► Кухарів – зп 15 110 грн.
► Пекарів – зп 16 151 грн.
► Обвалювальник м′яса (обвалка) – зп 18 700 грн.
► Оброблювач риби (копчення/соління) – зп 17 528 грн.
► Охоронників – зп 13 010 грн.
► Вантажників– зп 12 390 грн

Графік роботи:
2/2, 3/3, 4/4 з 7:00 до 19:00 або з 8:00 до 20:00
Оплата 2 рази на місяць.
Можливість часткової зайнятості.
Офіційне працевлаштування.

Локація: м. Буча, вул. Бірюкова, 2.

Телефонуйте саме зараз:
+380999249876
+380503263925
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