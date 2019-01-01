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Укрзалізниця розгорнула на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19

Невакциновані пасажири прямо на вокзалі можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату. Для всіх невакцинованих пасажирів.



Від 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.

Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату.

Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн. Агентом залізниці в проведенні експрес-тестування стала «Медична лабораторія CSD», саме ця компанія запропонувала найвигіднішу вартість послуг.

Крім цього, відсьогодні починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Надалі АТ «Укрзалізниця» планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.
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www.uz.gov.ua 
 вокзал #coronavirus
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