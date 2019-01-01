Рятувальники ліквідовують пожежі в природних екосистемах

Протягом доби, 7 жовтня рятувальники Бучанського району двічі залучались до гасіння пожеж трав’яного настилу та сміття на відкритій території в межах Гостомельської селищної територіальної громади.

Шановні мешканці району! Замисліться, наскільки небезпечним може стати неконтрольоване спалювання сухої трави та сміття! Не наражайте на небезпеку себе і оточуючих! Якщо ж ви помітили пожежу, якнайшвидше зателефонуйте до Служби порятунку за номером "101". Лише спільними зусиллями можна вберегти природу від вогню!