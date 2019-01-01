Рятувальники ліквідовують пожежі в природних екосистемах

Протягом доби, 7 жовтня рятувальники Бучанського району двічі залучались до гасіння пожеж трав’яного настилу та сміття на відкритій території в межах Гостомельської селищної територіальної громади.
Так о 13 год 52 хв на пункт зв’язку 36-ДПРЧ (м. Ірпінь) надійшло повідомлення про загоряння трав’яного настилу на відкритій території по вул. Пушкіна, в сел. Гостомель. На місце події направлено рятувальників 53-ДПРП (сел Гостомель) та 35-ДПРЧ (м. Буча). Пожежу ліквідували о 17 год 06 хв. В результаті пожежі знищений трав’яний настил та сміття на відкритій території на загальній площі 1 га. Вже о 17 год 47 хв надійшло чергове повідомлення про пожежу трав’яного настилу та самосію дерев на відкритій території в сел. Гостомель, по вул. Ярова. Загоряння вдалось ліквідувати о 19 год 15 хв. В результаті пожежі вогнем знищений трав’яний настил, самосій дерев на загальній площі 2,5 га.
Шановні мешканці району! Замисліться, наскільки небезпечним може стати неконтрольоване спалювання сухої трави та сміття! Не наражайте на небезпеку себе і оточуючих! Якщо ж ви помітили пожежу, якнайшвидше зателефонуйте до Служби порятунку за номером "101". Лише спільними зусиллями можна вберегти природу від вогню!
Роман ОСТАПЧУК,
Головний фахівець ВОЗЦЗ Бучанського РУ
ГУ ДСНС України у Київській області капітан служби ЦЗ