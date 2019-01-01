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Безкоштовний проїзд у столичному метро - 9 жовтня, субота

Цієї суботи, 9 жовтня, кияни та гості столиці зможуть скористатися підземкою безоплатно.
Таку можливість пасажирам дарує Альфа-Банк Україна у рамках кампанії «ТИ – МОЖЕШ!».
Спеціальні QR-квитки усім охочим видаватимуть у касах метрополітену упродовж дня.
Нагадаємо, що вперше акція проводилася 1 жовтня. Тоді банк викупив та подарував пасажирам 1 мільйон qr-квитків.
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КП "Київський метрополітен" 
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