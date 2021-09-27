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  • 27 вересня 2021
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Бучанський район, статистика COVID-19 за 23-26 вересня

Дані обласного центру контролю та профілактики хвороб за чотири доби, 23 - 26 вересня.

У Бучанському районі виявлено хворих на коронавірус:

м.Ірпінь -44, з них 1 дитина,
с.Михайлівська Рубежівка -1,
смт.Коцюбинське -15, в т.ч. 2 дітей,
смт. Гостомель -18, з них 1 дитина,
смт.Клавдієво-3, с.Микуличі-3, з них 1 дитина,
смт.Бородянка -4, с.Пилиповичі -1, с.Дружня -1, с. Нове Залісся -2,
смт.Немішаєве-7,
с.Пісківка -6, в т.ч. 1 дитина,

м.Буча -23, с.Бабинці -6,
смт.Ворзель -4, з них 1 дитина,

м.Вишневе -28, с.Крюківщина-3,
с.Софіївська Борщагіка – 10, в т.ч. 1 дитина, с.Петропавлівська Борщагівка-1, с.Чайки-1,
с. Білогорордка-2, с.Стоянка-3 (1 дитина), с.Шевченкове-1, с.Гнатівка-1.
смт.Макарів -6, з них 1 дитина,
с.Гавронщина-3, с.Северинівка-1, с.Ситняки-1, с.Ніжиловичі -3, з них 1 дитина, с.Пашківка-1, с.Забуяння-1, с.Кодра-1, с.Фасова-1, с.Колонщина-2, с.Кодра -4,
с.Дмитрівка-1, с. Мрія-1, с.Мила -2.

Летальні випадки:
Буча - 1
Ірпінь - 2
Бабинці - 1
2 0

#coronavirus Бучанський район
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