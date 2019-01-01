Статистика COVID-19 за останню добу (Бучанський район)

Бучанському районі виявлено 94 випадки, у т.ч. 6 дітей.

м.Ірпінь -20, з них 1 дитина, с.Михайлівська Рубежівка -1,смт.Коцюбинське -2,смт. Гостомель -11, з них 1 дитинаНемішаївська СТГ -4, в т.ч.1 дитина (смт.Клавдієво-2, с.Микуличі-2, з них 1 дитина), с.Пісківка - 1.м.Буча -20, с.Бабинці -1,м.Вишневе-7, с.Крюківщина-1,с.Софіївська Борщагіка – 6, в т.ч. 1 дитинас. Білогорордка - 2, с.Стоянка - 1,Макарівська ОТГ -17, в т.ч. 2 дітей (с.Гавронщина-3, с.Северинівка-1, с.Ситняки-1, с.Ніжиловичі -2, з них 1 дитина, с.Пашківка-1, с.Забуяння-1, с.Кодра-1, с.Фасова-1, смт.Макарів-6, з них 1 дитина).