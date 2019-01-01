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Статистика COVID-19 за останню добу (Бучанський район)

Інформація за 23 вересня: захворювання на коронавірус виявили у 409 жителів Київщини.
Серед них – 34 дітей.

Бучанському районі виявлено 94 випадки, у т.ч. 6 дітей.



м.Ірпінь -20, з них 1 дитина, с.Михайлівська Рубежівка -1,
смт.Коцюбинське -2,
смт. Гостомель -11, з них 1 дитина
Немішаївська СТГ -4, в т.ч.1 дитина (смт.Клавдієво-2, с.Микуличі-2, з них 1 дитина), с.Пісківка - 1.

м.Буча -20, с.Бабинці -1,
м.Вишневе-7, с.Крюківщина-1,

с.Софіївська Борщагіка – 6, в т.ч. 1 дитина
с. Білогорордка - 2, с.Стоянка - 1,
Макарівська ОТГ -17, в т.ч. 2 дітей (с.Гавронщина-3, с.Северинівка-1, с.Ситняки-1, с.Ніжиловичі -2, з них 1 дитина, с.Пашківка-1, с.Забуяння-1, с.Кодра-1, с.Фасова-1, смт.Макарів-6, з них 1 дитина).


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