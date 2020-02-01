Бучанські школи перейдуть на дистанційне навчання від 23 вересня

У зв'язку з переходом закладу освіти в умови "жовтого рівня" епідеміологічної небезпеки з 23 вересня 2021 року відвідування закладів учнями 1 -11 класів заборонено до окремого розпорядження.
Від 23 вересня 2021 року продовжують освітній процес заклади освіти Бучанської міської територіальної громади у яких вакциновано 80 % та більше працівників закладів освіти:
- Бучанський ЗДО № 1 «Сонячний»,
- Бучанський ЗДО № 3 «Козачок»
- Луб’янськй ЗДО № 9 «Волошка»
- Гаврилівський ЗДО № 10 «Веселка»
- Бабинецький « 14 «Світлячок»
- Бучанський НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ «Берзіка»
- Бучанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
- Блиставицький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 6
- Луб’янськй ЗЗСО І-ІІ ст. № 7
- Гаврилівський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 8
- Мироцька гімназія № 12
- Бабинецький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 13
- Здвижівська гімназія № 14
- Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр продовжує надавати психолого-педагогічних та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами в звичайному режимі.
Заклади дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у яких вакциновано менше 80 % працівників закладів освіти заборонено здобувачам освіти відвідувати заклади освіти. У разі збільшення відсотку вакцинованих працівників (до 80%), здобувачі освіти повернуться до навчання та відвідування гуртків.