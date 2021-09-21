Із 00 год. 00 хв 23 вересня на Київщині почне діяти «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.

«Ситуація з COVID-19 у регіоні погіршується. Фіксуємо понад 200 нових інфікованих на добу. Саме тому з четверга в регіоні почнуть діяти протиепідемічні заходи. Серед нововведень «жовтої» зони епіднебезпеки – заборона відвідування закладів освіти, у яких немає 80% вакцинованих у колективі. Тож у наших педагогів залишилось дуже мало часу, щоб ситуацію виправити та забезпечити повноцінну роботу освітньої сфери. Ті садочки, школи, заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університети, які не дотримаються цієї вимоги, будуть зачинені. На онлайн-навчання дітей цього разу переводити не будуть. Це справедливе та необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні», – підкреслив Василь Володін.

Почнуть діяти такі обмеження: