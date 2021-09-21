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  • 21 вересня 2021
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23 вересня: На Київщині почне діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки

Із 00 год. 00 хв 23 вересня на Київщині почне діяти «жовтий» рівень епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.


Таке рішення сьогодні, 21 вересня, прийняла обласна комісія з питань ТЕБ і НС на підставі рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

«Ситуація з COVID-19 у регіоні погіршується. Фіксуємо понад 200 нових інфікованих на добу. Саме тому з четверга в регіоні почнуть діяти протиепідемічні заходи. Серед нововведень «жовтої» зони епіднебезпеки – заборона відвідування закладів освіти, у яких немає 80% вакцинованих у колективі. Тож у наших педагогів залишилось дуже мало часу, щоб ситуацію виправити та забезпечити повноцінну роботу освітньої сфери. Ті садочки, школи, заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти й університети, які не дотримаються цієї вимоги, будуть зачинені. На онлайн-навчання дітей цього разу переводити не будуть. Це справедливе та необхідне рішення, адже доступ до вакцинації освітяни отримали ще в квітні», – підкреслив Василь Володін.


Почнуть діяти такі обмеження:


► школи, дитсадки та ВУЗи працюють за умови 80% вакцинованого персоналу принаймні однією дозою;
► заборонений масові заходи за участю більше однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць в кожному окремому залі;
► не більше чотирьох чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами-мінімум 1,5 метра;
► кінотеатри та інші Заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
► спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

При цьому обмеження не діятимуть, якщо 80% учасників, організаторів заходів або працівників закладів мають принаймні одне щеплення від COVID або негативний ПЛР або експрес-тест (діє 72 години).
Підтвердити вакцинацію можна буде за допомогою covid-сертифіката.
Також залишаються обов'язковими-носіння масок в закладах і громадському транспорті, а також дотримання дистанції в 1,5 метра.

Загалом на Київщині функціонує 1255 закладів освіти, де працює сумарно 52 432 осіб. Наразі в регіоні роботу в «жовтій» зоні епіднебезпеки зможуть продовжити 653 заклади. Серед них:
► 48% дитсадків.
► 57% шкіл.
► 48% позашкільних закладів освіти.
► 86% закладів професійно-технічної освіти.

Відповідно рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС передбачає посилення вакцинальної кампанії у регіоні, у тому числі й серед освітян. Зокрема йдеться про:

▪️ Вжиття заходів щодо забезпечення дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954.
▪️ Забезпечення щоденної оцінки епідемічної ситуації на території Київської області, а в разі її ускладнення підготовку пропозицій щодо запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.
▪️ Забезпечення організації вакцинації, у тому числі вчителів та працівників закладів освіти, за допомогою виїзних мобільних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень.
▪️ Забезпечення інформування та проактивне запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів учнів.

Детальніше про обмежувальні протиепідемічні заходи «жовтої» зони епідемічної небезпеки можна дізнатись за посиланням.
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Повідомляє пресслужба Київської ОДА 
 #coronavirus
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